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Hristodulidis Rodos’taki toplantıda konuştu

Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Avrupa Birliğinin (AB) Doğu Akdeniz bölgesinde olup bitenlere daha aktif katılımını ileriye götürmekte olduğunu söyledi.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:51
Hristodulidis Rodos’taki toplantıda konuştu

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın, Avrupa Birliğinin (AB) Doğu Akdeniz bölgesinde olup bitenlere daha aktif katılımını ileriye götürmekte olduğunu söyledi.

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Rodos’ta 3’üncüsü gerçekleştirilen Güvenlik ve İstikrar konulu bölgesel toplantıda konuşan Hristodulidis, bölge ülkelerinin işbirliğinin güçlenmesi ve olumlu bir gündem geliştirilmesi gerektiğine işaret ederek, bunun işbirliği ve karşılıklı anlayış ortamı yaratılmasına katkıda bulunacağını dile getirdi.

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Hristodulidis, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’dan üçlü işbirliği mekanizmaları geliştirilmesi ve bu tarz işbirliklerinin, hem buna katılan ülkeler, hem de genel olarak bölge için ekstra değere sahip olduğunu söyledi.

Toplantıda, bölgede barış ve istikrar koşulları sağlanmasına ilişkin çabaların ele alındığını da yazan gazete, Yunanistan, Mısır ve Lübnan’ın, Kıbrıs sorununun çözülmesi ve Kıbrıs’ın, garantiler, müdahale hakları ve adada yabancı ordunun daimi varlığı olmadan, AB ilke ve değerleri ile BM’nin ilgili kararları temelinde yeniden birleşmesi gerektiğine, destek belirttiklerini aktardı.

Bahse konu üç ülkenin, böyle bir gelişmenin, bölgedeki istikrar ve güvenlik hedefine ulaşılmasına belirleyici bir şekilde katkıda bulunacağına işaret ettiklerini yazan gazete, bunların “uluslararası hukuka ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Münhasır Ekonomik Bölgesindeki (MEB) doğal zenginliklerini araştırma ve bunlardan istifade etme konusundaki haklarına saygı duyulması gerektiğini belirttiklerini” de ekledi.

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Son Güncelleme: 23.06.2018 11:54
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