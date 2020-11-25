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HRİSTODULİDİS’TEN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “bölge ülkeleriyle işbirliği yapma” çağrısında bulundu.

25 Kasım 2020 Çarşamba 11:03
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HRİSTODULİDİS’TEN ERDOĞAN’A ÇAĞRI

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “bölge ülkeleriyle işbirliği yapma” çağrısında bulundu.
Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “Economist” toplantısına telekonferans yöntemiyle katıldığını ve yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “bölge ülkeleriyle birlikte hareket etme ve işbirliği yapma” çağrısında bulunduğunu yazdılar.
Erdoğan’ın aldığı kararlarda “uluslararası hukuku dikkate aldığına ilişkin hiçbir göstergenin bulunmadığını” iddia eden Hristodulidis, bölge ülkelerin işbirliği yapmalarının herkesin çıkarına olacağını ifade etti.
Hristodulidis, Doğu Akdeniz’de işbirliği ve bölgesel bir platformun oluşturulmasının, sadece bölge ülkelerinin değil, AB gibi uluslararası kurumlar için de faydalı olduğunu iddia etti.

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