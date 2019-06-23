Hristofyas’a son vedanın detayları belli oldu

Tedavi gördüğüğ hastanede geçtiğimiz Cuma 72 yaşındayken hayatını kaybeden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas için düzenlenecek cenaze töreninin detayları belli oldu.

Alithia ve diğer gazetelerin birinci sayfalarından verdiği habere göre Dimitris Hristofyas, AKEL ve Hristofyas ailesinin ortak kararıyla 25 Haziran Salı günü defnedilecek.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in başkanlığında dün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, 25 Haziran’a kadar ulusal yas ilan etti. Cenaze günü devlet memurlarının idari izinli sayılmasına, Hristofyas’ın naşının katafalka konulmasına ve devlet töreni ile aktif başkan gibi defnedilmesine karar verdi.

Rum Bakanlar Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ayrıca Hristofyas’ın anısının onurlandırılması için bir dizi başka karar daha aldı ve imzaya açılacak taziye defterinde “Kıbrıs Cumhuriyeti eski Başkanı Dimitris Hristofyas’ı ağır yas ile uğurluyor, vatanı Kıbrıs’a milletvekili, Meclis Başkanı ve Başkan kademelerinde yaptığı katkıyı onurlandırıyoruz” metninin yer alması kararlaştırıldı.

Fileleftheros’a göre Hristofyas’ın naaşı 25 Haziran Salı günü PEO’nun (Solcu İşçi Sendikaları Federasyonu) Lefkoşa’daki merkezinde saat 09.00’dan 15.00’e kadar katafalka konulacak. Hristofyas ailesi 16.00-17.00 saatleri arasında Strovolo’daki “Tis Tu Theu Sofias Kilisesi”nde taziyeleri kabul edecek ve ardından cenaze Makedonittisa Mezarlığı’na defnedilecek. Cikko Metropoliti Nikiforos’un yönetiminde düzenlenecek, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiaidis ve kabinenin katılacağı dini cenaze seremonisinde veda konuşmasını AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu yapacak.

Bakanlar Kurulu’nun dünkü olağanüstü toplantısında kararlaştırıldığı üzere Salı günü cenaze sonunda sonlanacak ulusal yas süresince bütün kamu binaları ve okullarda bayraklar yarıya indirilecek. Rum Başkanlık Sarayı’nda taziye defteri açılacak. Taziye defterini Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bakanlar, müsteşarlar, Rum hükümet sözcüsü, diplomatik misyon şefleri ve devlet yetkilileri imzalayacak. Rum yönetiminin yurtdışındaki bütün temsilciliklerinde de taziye defteri açılacak.

AKEL de Hristofyas’ın cenaze gününe kadar uygulayacağı bir dizi karar aldı. Buna göre AKEL’in bütün ofislerinde ve Halk Hareketi Evleri’nde bayraklar yarıya indirilecek, partinin bütün etkinlikleri cenaze gününe kadar iptal edildi. AKEL Merkez Komitesi üyeleri de diğer bütün yetkililer bu günlerde hiçbir siyasi açıklama, tartışma yapmayacak, Rum meclisinden de birleşimlerini ertelemesi istenecek. AKEL merkez binasına ve bütün ilçelerdeki AKEL binalarına Hristofyas’ın fotoğrafı asılacak, yarından itibaren AKEL Merkez Komite ofisine ve partinin bütün ilçe komitelerinde taziye defteri açılacak.

Rum Bakanlar Kurulu Hristofyas’ın cenaze töreninin yapılacağı 25 Haziran Salı gününü idari tatil ilan etmesi üzerine Rum Sanayiciler ve İşverenler Federasyonu (OEV) dün, Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı idari tatilin özel sektörü kapsamadığı izahında bulunduğu bir açıklama yayımladı.

Açıklamada idari tatilin ­kamu sektörü, KİT’ler, yerel yönetimler ve kamu tüzel kişilikler için mecburi olduğunu fakat özel sektörle ilgisi bulunmadığına dikkat çeken OEV, bütün özel sektör işverenlerine, Hristofyas’ın cenazesine katılmak isteyen çalışanlarına mümkün olduğunca kolaylık sağlama çağrısı da yaptı.