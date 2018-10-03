Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97188
ALTIN
232.676
DOLAR
5.9994
STERLİN
7.8363
EURO
6.9129
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi
Yeni bir cisim keşfedildi
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisinin İsmi Belli Oldu
Nokia'nın Yeni Amiral Gemisi
Ekvador'da yeni sinek kuşu türü bulundu
Yeni sinek kuşu türü bulundu
iPhone XS'lerde şimdi de şarj hatası çıktı!
iPhone XS'lerde şarj hatası!
‘Akıllı telefon akıllıca değil’
‘Akıllı telefon akıllıca değil’

Hunt: Kıbrıs sorununun çözümü imkansız değil

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt: “Kıbrıs sorununun çözümü imkansız değil”

03 Ekim 2018 Çarşamba 16:36
Hunt: Kıbrıs sorununun çözümü imkansız değil

Fileleftheros gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın Kıbrıs sorununu, “uzun zamandır var olan ancak çözülmesi imkansız olmayan bir sorun” şeklinde nitelendirdiğini yazdı.

Gazete, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın, “Muhafazakar Parti” kongresi çerçevesinde “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” tarafından gerçekleştirilen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “federal çözüm sistemini desteklediklerini ve statükonun kabul edilemeyeceğini” söylediğini yazdı.

Habere göre Hunt, konuşmasında, “Kıbrıs’ta yaşayan herkes için en iyi çözüm olabilecek federal bir yapının mevcut olduğunu” iddia ederek, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le Viyana’da, Türk ve Yunan mevkidaşları ile de New York’ta gerçekleştirdiği temasların “çok iyi geçtiğini” savundu.

“İlerlememiz için çok ortak zemin var” şeklinde konuşan Hunt, “Kıbrıs’ın çıkarlarıyla müdahil ülkelerden birinin ulusal çıkarları arasında her zaman zor bir mücadele olduğunu, bunların arasında ilerlemenin yolunun bulunması gerektiğini ve bunun bulunabileceğini” öne sürdü.

Hunt ayrıca, “Crans Montana’da çözüme ulaşılamadığını ancak çok az bir mesafe kalmış olduğunu” da iddia ederek, “daha çok iş yapılması gerekir ve biz de bunu yapmaya kararlıyız” şeklinde konuştu.

Ülkesinin AB üyeliğinden ayrılması sonrasında İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarının haklarının korunması konusunda her türlü adımı atacağını da belirten Hunt, Güney Kıbrıs’taki İngiliz Üsleri’ni kullanan insanlara ilişkin statükonun devam etmesi konusunun da Rum hükümetiyle görüşülmekte olduğunu sözlerine ekledi.

Gazete, “Kıbrıs’ın Muhafazakar Dostları” grubunun başkanı, milletvekili Teresa Viliers’in ise etkinlikte yaptığı konuşmada, “garantiler sisteminin artık geçmişte kaldığını, çağdaş demokratik bir ülkede olamayacağını” söylediğini aktardı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
İngiltere Dışişleri BakanıJeremy HuntKıbrıs SorunuçözümHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol'da 5 bin Euro'luk soygun
Limasol'da 5 bin Euro'luk soygun
Güneyde bir yılda elektriğe yüzde 20,2 zam
Güneyde bir yılda elektriğe yüzde 20,2 zam
Limasol yolunda feci kaza, 2 ölü
Limasol yolunda feci kaza, 2 ölü

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim