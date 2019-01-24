İngiltere 33 EOKA’cı ile 1 milyon sterline uzlaştı

Fileleftheros, haberi “EOKA’cılara Adalet…. İngiltere’den İşkenceler İçin Bir Milyon Sterlin Tazminat… Londra İle Tam ve Nihai Uzlaşıya Vardılar” başlığıyla aktardı.

Habere göre Sir Alain İngiliz Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, İngiliz hükümeti ve 33 EOKA’cının avukatları arasında varılan bu uzlaşıdan sonra “meselenin kesin şekilde kapandığını” söyledi.

Rum Avukat Hristos Kliridis, İngiliz hükümetiyle, mahkeme masraflarının da İngiltere tarafından ödenmesi konusunda anlaştıklarını, dolayısıyla Londra İstinaf Mahkemesi’nin, EOKA’cıların mahkeme masrafı olarak 700 bin sterlin ödemesi kararının da iptal olduğunu söyledi.

İngiliz hükümeti bu uzlaşıya “Birleşik Krallığın ada ile ilişkilerinde yeni bir sayfa açılması hedefiyle” varıldığına dikkat çekerek, bu uzlaşının, İngiliz hükümetinin herhangi bir sorumluluk kabul ettiği veya gelecekte İngiltere hükümetine yönelik herhangi bir talep için emsal teşkil edeceği anlamına gelmediğine işaret etti.

Gazete, EOKA’cıların İngiliz hükümeti ile aralarında varılan uzlaşıyı değerlendirdikleri yazılı açıklamada “bu yeni çözümle adalete ermiş hissediyoruz çünkü İngilizler tazminat ödemeyi üstlendi ki bu da işkence yaptıklarını kabul ettikleri anlamına gelir. Ancak tazminat miktarı ne yaşadıklarımızın karşılığıdır ne de çektiğimiz acıları örtebilir” denildi.