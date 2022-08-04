İnternet üzerinde araç satın almak isterken dolandırıldı

Güney Kıbrıs’ta araç ithaliyle uğraşan bir şirket sahibi Japonya’dan araç getirtmek isterken 100 bin Euro’ya yakın dolandırıldı.

Alithia ve diğer gazeteler, Limasol’da araba galerisi sahibi bir kişinin, Japonya’dan ikinci el araç ithal etmek amacıyla internet üzerinden Japon bir şirketle anlaştığını, kapora yatırmasına karşın anlaştığı araçların gemiye yüklenmediğini tespit ettiğini yazdılar.

Habere göre şahıs, 95 bin 475 Euro’luk kapora parasını banka hesabına yatırdığı aracın Japonya’dan gemiye hiçbir zaman yüklenmediğini öğrenmesi akabinde Rum polisine şikayette bulundu.