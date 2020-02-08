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Kaçak Ha Potami Barajı çökme tehlikesinde

08 Şubat 2020 Cumartesi 16:27
Kaçak Ha Potami Barajı çökme tehlikesinde
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Rum Tarım Bakanlığı’nın, çökme tehlikesindeki “Ha Potami” barajını yıkmaya hazırlandığı bildirildi.

Politis ve diğer gazetelere göre, golf sahası inşa eden şirket tarafından, hiçbir standart gözetmeden ve gerekli izinleri almadan kaçak olarak inşa edilen barajın çökmek üzere olduğu ilk olarak geçen yıl saptandı.

Halen dolu olan barajdaki suyun son birkaç gündür kontrollü olarak denize boşaltılmakta olmasına rağmen çökme riskinin devam ettiğine dikkat çekilen haberde barajın çökmesi halinde hem Limasol-Baf otoyolunun hem de eski Limasol Baf yolunun etkileneceği kaydedildi. 

Rum polisinin, Su İşleri ve Orman dairesi ekipleri ile diğer yetkililerin çökme ve su baskınına karşı her an yolu trafiğe kapatmak ve insanlara yardımcı olmak için teyakkuzda bulunduğu belirtildi. 

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Rum Tarım BakanlığıHa Potami BarajıKaçakGüney KıbrısHaber
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