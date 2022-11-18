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Kasulidis: "Türkiye planlarında hiçbir şey başaramayacak"

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis, “Türkiye’nin, Kıbrıs’taki son planlarına ilişkin hiçbir şeyi başaramayacağı” yönünde açıklama yaptı.

18 Kasım 2022 Cuma 11:27
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Kasulidis: "Türkiye planlarında hiçbir şey başaramayacak"



Politis gazetesi, “Dışişleri Bakanlığı’ndan Caydırma Faaliyetleri” başlıklı haberinde, Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum Yönetimi’ni ve bağlı bulunduğu Dışişleri Bakanlığı’nın mutlak teyakkuzda olduğunu, Türkiye’nin, Kıbrıs’taki son planlamalarında hiçbir şey başaramayacağı yönünde açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre Kasulidis bu açıklamaları, kendisinin de hazır bulunduğu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca arasındaki görüşmenin ardından yaptı.

Kasulidis’in “Rum diplomasisinin, Türkiye’nin, dolaylı yoldan sahte devletin tanınmasına neden olan birçok düzeydeki hamlelerinde başarısız olması için tüm olanakları kullandığı” şeklinde açıklama yaptığını yazan gazete, Kasulidis’in açıklaması çerçevesinde ayrıca “herkesin, ara bölgedeki meydan okumalarla, Türk Devletleri Teşkilatı’nda tanınma talebiyle, BM Barış Gücü ile KKTC arasında bir askeri statü (SOFA) anlaşması imzalanması isteğiyle şu anda Kıbrıs’ta hangi ortamda yaşadıklarını anlaması gerektiğine” vurgu yaptığını belirtti.

Habere göre Kasulidis, Ankara’nın Türk propagandasına rağmen hiçbir hedefinde başarılı olmayacağını ileri sürdü.

Rum medyasının bu propagandayı karşılama şeklinden bahseden Kasulidis, “Basının kimlere inanması gerektiğini seçmesi gerekir, bize mi? Türk propagandasına mı?” şeklinde konuştu.

Kasulidis, bu planlamaların önlenmesine yönelik faaliyetlerden bahsederek bunların, telefon temasları, Güney Kıbrıs’ın AB içerisindeki ortaklarının, bakanlar düzeyinde ve Dış İlişkiler Dairesi düzeyindeki müdahaleler olduğundan söz etti.

Güney Kıbrıs’taki başkanlık seçimlerine kadar olası olumsuz gelişmelere yönelik duydukları endişeyi reddetmeyen Kasulidis, bununla birlikte en azından buradan seçimlere kadar durumun daha kötüye gitmemesi gerektiğine dair mesajların geçmesi temennisinde bulundu.

Maraş ile ilgili tehlikeleri kamuoyu önünde paylaştığını anımsatan Kasulidis, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge'deki müdahaleler konusundaki tehlikelerden de söz ettiğini hatırlattı.

Kasulidis bunları vatandaşları korkutmak için değil, önleyici şekilde hareket etmek için yaptığını söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Siyasi İşler Bölümü Avrupa, Orta Asya ve Amerika Genel Sekreter Yardımcısı Miroslav Jenca’nın ziyaretinden de söz eden Kasulidis, bu ziyaretin amacının, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunundaki iyi niyet misyonuna ilişkin durumun nerede bulunduğunu tespit etmek, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in, çözüm konusunun ilerleyebilmesi için ortak zemin ve bir anlayış bulma sürecine dahil olmaya hazır olduğunu ifade etmek olduğunu söyledi.

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