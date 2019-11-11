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Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz 173 ülke

Henley Passport Index tarafından yapılan ölçümlere göre, Kıbrıs pasaportu uluslararası kabul edilebilirlik konusunda 14’üncü sırada yer alıyor

11 Kasım 2019 Pazartesi 17:47
Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportuyla vizesiz 173 ülke

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun dünyanın en güçlü pasaportları arasında yer aldığı bildirildi.
Alithia gazetesine göre; Kıbrıs pasaportu, 173 ülke tarafından vize koşuluna gerek kalmadan kabul ediliyor.

Henley Passport Index tarafından yapılan ölçümlere göre, Kıbrıs pasaportu uluslararası kabul edilebilirlik konusunda 14’üncü sırada yer alıyor. 2019 yılıyla ilgili olarak dünyanın en güçlü pasaportlarına sahip ülkeler ise Japonya ve Singapur olarak öne çıkıyor.

“Altın Pasaportlar” halen gündemde

Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportunun dünyadaki yüksek kabulü ile birlikte “yatırım karşılığı verilen pasaportlar” tartışılmaya devam ediyor.
Politis gazetesine göre; yatırım karşılığında üçüncü ülkelerden şahıslara verilen Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportları ile ilgili tartışma sürüyor.

Politis; Malezyalı iş insanı Joe Taek Low’un pasaport almak için Başpiskoposluğa verdiği 300 bin Euro’luk çekin yanı sıra, 10 bin Euro değerinde başka bir çek daha verdiğini ifşa etti. Bu gelişmeye sadece AKEL’in tepki gösterdiği bildirildi.

Başpiskopos Hrisostomos ise “bu gelişmenin bir hırsızlığın ürünü olduğunun ortaya çıkması durumunda, 300 bin Euro’luk çeki iade edeceğini” söyledi.

Öte yandan sosyal medya üzerinden örgütlenen bir grup eğitimci, Başpiskopos Hrisostomos’un isim günü olan 13 Kasım’da, “Altın Pasaportlar”la ilgili bir protesto eylemi yapacağı duyuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Cumhuriyeti
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