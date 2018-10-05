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‘Kıbrıs’ın Donald Trump’ı olmak istemiyorum’

05 Ekim 2018 Cuma 15:43
‘Kıbrıs’ın Donald Trump’ı olmak istemiyorum’

“Stelios Vakfı” kurucusu Kıbrıslı Rum işadamı Stelios Hacioannu, siyasete girmesi ve diğer konulara ilişkin yaptığı açıklamada, “Kıbrıs’ın Donald Trump’ı olmak istemiyorum” şeklinde konuştu.

Alithia ve diğer gazeteler, Stelios Hacioyannu’nun Rum Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, herhangi bir ülkede siyasete atılmak gibi bir amacının olmadığını, kendisinin iş adamı olduğunu ve hayırsever olarak tanınmayı istediğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hacioannu, Stelios Vakfı’nın her yıl verdiği ödüllere ve bu ödüllere yönelik eleştirilere de değinerek, ödül verilen insanlar için “var olmaları, hiç var olmamalarından daha iyi” yorumunda bulundu.

Ölümünden sonra mal varlığının yarısının vakfa verileceğini ve vakfın faaliyetlerine kendisinin ölümü sonrasında da devam edileceğini ifade eden Hacioannu, bu yıl 700 başvuru aldıklarını, bunun da, ödüllerin verilmeye başlandığı 10 yıl öncesine kıyasla insanların bugün daha fazla işbirliği yapmakta olduklarının görüldüğünü sözlerine ekledi.

(TAK)

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Anahtar Kelimeler:
“Stelios Vakfı”HaberKKTC
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