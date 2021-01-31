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Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si iyimser değil

Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kıbrıs sorununun çözülmesi konusunda iyimser değil, yüzde 72’si Güney’deki yolsuzluğun arttığı görüşünde.

31 Ocak 2021 Pazar 14:16
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Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si iyimser değil

Kıbrıslı Rumların yüzde 92’si önümüzdeki 5 yıl içerisinde Kıbrıs sorununun çözülmesi konusunda iyimser değil, yüzde 72’si Güney’deki yolsuzluğun arttığı görüşünde.

Politis, Interview’ün Güney Kıbrıs genelinde 18 yaş ve üzeri 705 kişiye telefonla ulaşarak 20-25 Ocak 2021’de yaptığı anketin sonuçlarını “Yolsuzluğun Artmasından Endişe” başlığıyla manşete çekti.

Katılımcıların yüzde 72’si ülkede durumun kötüye gittiğini, yüzde 21’i iyiye gittiğini düşünürken yüzde 7’si görüş belirtmek istemedi.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in şu ana kadarki çalışmasını nasıl değerlendirdikleri sorulan katılımcılardan yüzde 60’ından “olumsuz, nispeten olumsuz”, yüzde 38’inden “olumlu, nispeten olumlu” cevabı geldi, yüzde 2’si görüş belirtmedi.

Son dönemde yolsuzlukla ilgili görüşü sorulan katılımcıların yüzde 72’si “daha çok yolsuzluk yapılıyor”, yüzde 6’sı “daha az yolsuzluk yapılıyor” dedi, yüzde 21’ine göre yolsuzluk durumu değişmedi.

Katılımcılara, Kıbrıs sorunun önümüzdeki 5 yıl içerisinde çözülmesi konusunda iyimser olup olmadıkları soruldu. Katılımcıların yüzde 92’si “hiç/çok az”, yüzde 5’i “oldukça fazla” dedi, yüzde 3’ü görüş belirtmedi.

Rum yönetiminin, küresel pandemiden zarar gören işletmelere yönelik destek önlemleri sorulduğunda katılımcıların yüzde 54’ü “az yardım etti”, yüzde 17’si “hiç yardım etmedi”, yüzde 23’ü “çok yardım etti” dedi; yüzde 6’sı bu soruya cevap vermedi.

Rum yönetiminin küresel pandemiyi yönetme şeklinden memnuniyet durumu sorulan katılımcıların yüzde 49’unden “az/hiç”, yüzde 51’inden “çok/oldukça” cevabı alındı.

Katılımcılara “önümüzdeki pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirdiniz” sorusu da yöneltildi. Bu soruya verilen cevapların yüzde 25,2’si “karar vermedim”, yüzde 12,5’i de “boş/geçersiz oy” oldu. Katılımcıların yüzde 18,7’si DİSİ, yüzde 12,8’i AKEL, yüzde 7,5’i DİKO, yüzde 3,0’ı EDEK, yüzde 3,0’ı Dayanışma Hareketi, yüzde 3,0’ı ELAM, yüzde 2,7’si DİPA, yüzde 2,5’i Ekologlar ve yüzde 9,1’i “diğer” tercihini dile getirdi.

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