Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!
Toshiba adını değiştirdi, Dynabook ismini koydu
Toshiba adını değiştirdi!
Dünyanın en hızlı 1 TB taşınabilir SSD'si tanıtıldı
Dünyanın en hızlı SSD'si!
Microsoft'tan şaşırtan 1 Nisan kararı
Microsoft'tan şaşırtan karar!
Call of Duty Mobile ne zaman çıkacak?
Call of Duty Mobile ne...

Kıbrıs’ta Brexit Anketinin sonuçları açıklandı

07 Nisan 2019 Pazar 14:47
Kıbrıs’ta Brexit Anketinin sonuçları açıklandı
banner44

"Lefkoşa Üniversitesi/IMR”in, Simerini gazetesi adına yaptırmış olduğu, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılması-Brexit ve bunun etkilerine ilişkin anketin sonuçları açıklandı.

Simerini gazetesi, Lefkoşa Üniversitesi/IMR’nin, gazetenin kendi adına, 500 kişinin katılımıyla, yaptırmış olduğu Brexit anketinin sonuçlarına geniş bir şekilde yer verdi.

Gazete anket sonuçları neticesinde Kıbrıslı Rumların büyük bir çoğunluğunun, Brexit’in, ekonominin kritik alanlarında domino etkisi yapacağına inandığını yazdı.

Habere göre Güney Kıbrıs’ın, Brexit’ten ne derece etkileneceği sorusuna karşılık, ankete katılanların yüzde 37’si büyük ölçüde; yüzde 33’ü yeteri kadar; yüzde 27’si az; yüzde 3’ü ise hiç yanıtını verdi.

banner41
Brexit sonrasında AB’nin daha iyi yoksa daha kötü mü olacak sorusuna ise yüzde 56’sı daha kötü; yüzde 14’ü aynı iyi; yüzde 21’i daha iyi; yüzde 9’u ise aynı kötü kalacağı şeklinde cevap verdi.

Brexit kararını nasıl değerlendiriyorsunuz şeklindeki soruya ise yüzde 71’i olumsuz; yüzde 24’ü olumlu; yüzde 5’i ise ne olumlu ne olumsuz yanıtını verdi.

Brexit’ten dolayı Güney Kıbrıs’ta hangi sektörlerin etkileneceği sorusu üzerine ise yüzde 53’ü turizm; yüzde 45’i ekonomi; yüzde 41’ i eğitim-öğretim; yüzde 39’u ticaret; yüzde 13’ü çalışma ilişkileri; yüzde 6’sı diplomasi; yüzde 4’ü güvenlik; yüzde 2’si ise tarım politikası cevabını verdi.

Brexit’ten dolayı Güney Kıbrıs’ın İngiliz Üslerinin statüsünü gündeme getirmesi gerektiğine inanıyor musunuz sorusuna yüzde 74’ü “hayır”, yüzde 26’sı ise “evet” şeklinde görüş ortaya koydu.

Güney Kıbrıs’ın, Birleşik Krallık gibi, AB’de kalma ya da ayrılma konusunda referandum yapması gerektiğine inanıyor musunuz sorusu karşısında ise katılanların yüzde 88’i “hayır”, yüzde 12’si “evet” dedi.

Brexit, Avrupa Birliği’nde hangi sektörleri etkileyecek sorusuna ise yüzde 65’i ekonomi; yüzde 37’si ticaret; yüzde 26’sı turizm; yüzde 23’ü eğitim-öğretim; yüzde 9’u çalışma ilişkileri; yüzde 8’i güvenlik; yüzde 7’si diplomasi yanıtını verdi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
KıbrısBrexit Anket
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dünya Bankası’nın Çözüm Anketi sonuçları açıklandı
Dünya Bankası’nın Çözüm Anketi sonuçları açıklandı
Lute Anastasiadis görüşmesi 2 saat sürd
Lute Anastasiadis görüşmesi 2 saat sürd
İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu
İngiliz Üs Polisi yasa dışı kumarhanelerin faaliyetlerini durdurdu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim