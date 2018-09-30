Kiprianu: Müzakerelerin yeniden başlaması çok zor

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, Kıbrıs sorununa ilişkin izlediği tutumdan ötürü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i eleştirerek “şu ana kadarki gelişmeler ışığında çözüm müzakerelerinin yeniden başlamasının çok zor olduğu” görüşünü savundu.

Andros Kiprianu, “Haravgi” gazetesine verdiği röportajda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs sorununda iyi bir ön hazırlık yapılmasından söz ettiğini ancak 15 aylık bir süreyi boşa harcadığını belirtti.

Kiprianu, kendisinin ve partisinin bunca yıldır aynı tezleri savunduklarını ancak Anastasiadis’in eski tutumunu tamamen değiştirdiğini ifade ederek; “garantileri kabul eden tek kişinin 2004’te Anastasiadis olduğunu” vurguladı.

Kıbrıs sorununa ilişkin şu ana kadar yaşanan gelişmelerin, müzakerelerin yeniden başlamasının çok zor olacağını ortaya koyduğunu savunan Kiprianu, iki devletli bir çözümün, federasyon çözümünden daha iyi olacağına inanmanın büyük bir hata olduğunu iddia etti.

“Kıbrıslı Türkler gibi küçük bir toplumun güçlü Türkiye karşısında sonsuza kadar direnemeyeceğini ve Kıbrıs Rum sağının bunu en kısa sürede anlamaması halinde Kıbrıs’ın geri dönüşü olmayacak şekilde zarar göreceğini” de savunan Kiprianu, Rum hükümetinin, “zamanın olduğu gibi geçmesine izin vermekle Türk tezlerine hizmet ettiğini” sözlerine ekledi.