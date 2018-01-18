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Kuyalis: “MEB, işbirlikleri ve ittifaklarla zırhlandırılıyor”

Tarım Bakanı Kuyalis “MEB’i işbirlikleri ve ittifaklarla zırhlandırmaya ve korumaya çalışıyoruz” dedi.

18 Ocak 2018 Perşembe 14:46
Kuyalis: “MEB, işbirlikleri ve ittifaklarla zırhlandırılıyor”
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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail, “Zigi” (Terazi) açıklarında denizde petrol kirliliğiyle mücadele öngören “Orfeas” kod isimli tatbikat icra etti.

Tatbikatı izleyen Tarım Bakanı Kuyalis “MEB’i işbirlikleri ve ittifaklarla zırhlandırmaya ve korumaya çalışıyoruz” dedi.

Fileleftheros’un haberine göre, tatbikatı Larnaka’daki ‘Zinon’ Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nden izleyen Rum Tarım Bakanı Nikos Kuyalis, Güney Kıbrıs’ın ana gelir kapısının turizm,  yani deniz olduğuna dikkat çekti ve bu nedenle denizi korumaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Petrol sızıntısıyla mücadele senaryosunun icra edildiği bir tatbikatın ilk kez icra edildiğini ve belirli aralarla benzer başka tatbikatlar da yapılacağını söyleyen Kuyalis, “Bu tatbikatın Kıbrıs Cumhuriyeti, İsrail ve Yunanistan’ın katılımıyla Kıbrıs ve İsrail MEB’leri içerisinde icra edilecek daha büyük tatbikatların habercisidir” dedi.

Kuyalis, “Komşu ülkelerle üçlü anlaşmalar imzalayarak ve tatbikatlar icra ederek, Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’ini zırhlandırmaya ve korumaya çalışıyoruz” ifadesini kullandı. 

Sözü edilen büyük ölçekli tatbikatın, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail arasında planlanan ancak ertelenen üçlü görüşme yapıldıktan ve üçlü anlaşmaya imza atıldıktan sonra icra edileceğini söyleyen Kuyalis şubat ayını işaret etti. 

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