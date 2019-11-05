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Lakkotripis: ‘Sondaj programında değişiklik yok’

Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ENI ve Total şirketlerinin 7’inci parselden, Türkiye’nin eylemleri sonucunda çekildiğine ilişkin Rum basınında yer alan haberleri yalanladı.

05 Kasım 2019 Salı 15:19
Lakkotripis: ‘Sondaj programında değişiklik yok’

Alithia ve diğer gazeteler, Kıbrıs Cumhuriyeti Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis’in dün yaptığı açıklamada, ENI-Total ortaklığının yetkisi dahilinde bulunan 7’nci parselden, Türkiye’nin eylemleri sonrasında çekilme kararı aldığı yönündeki haberleri yalanladığını yazdılar.

Habere göre Lakkotripis, ENI ve Total şirketlerine 7’nci parselde sondaj izninin yaklaşık bir buçuk ay önce verildiğini, bir parselde sondaj için bir buçuk ila üç yıllık bir süre gerektiğini, bu sebepten ötürü sondajın Türkiye’nin eylemleri sebebiyle ertelendiği söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Lakkotripis, gelecek yıl içerisinde başka parsellerde birçok sondajın yapılması planlarının bulunduğunu vurgulayarak, yavaş yavaş ve zorlukları aşarak enerji programında adım adım ilerlediklerini de sözlerine ekledi.
Öte yandan Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “7’nci Parselde Sondaj Çok Gecikecek” başlığı altında verirken, Total ve ENI’nin söz konusu parselde sondaja başlama konusunda hiçbir zaman aceleci olmadığını iddia etti.

Gazete, Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinden bir kaynağa dayandırarak verdiği haberinde, ENI-Total ortaklığının 2020 yılındaki sondaj programına 7’nci parseli hiçbir zaman dahil etmediğini belirtirken söz konusu şirketlerin sondaj platformunun ise Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’ine komşu başka bir parselde bulunduğunu ve buradaki iki sondajını tamamlar tamamlamaz Kıbrıs Cumhuriyeti’nin MEB’indeki programı uygulamaya başlayacağını öne sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
SondajProgramHaberKıbrıs
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