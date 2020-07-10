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Larnaka'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Polisinin, Larnaka’da büyük miktarda uyuşturucu madde tespit ettiği ve Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin çökertilmesine çok yakın olduğuna inandığı ifade edildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 11:17
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Larnaka'da 22 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Rum Narkotik Polisinin, Larnaka’da büyük miktarda uyuşturucu madde tespit ettiği ve Yunanistan’dan Güney Kıbrıs’a uyuşturucu ticareti yapan bir çetenin çökertilmesine çok yakın olduğuna inandığı ifade edildi.

Rum Polisinin Larnaka’da yaptığı bir operasyon çerçevesinde, 22 buçuk kilo marihuana ele geçirdiğini yazan Politis gazetesi, polisin konuyla ilgili olarak 41 yaşındaki bir Yunanlıyı tutukladığını kaydetti.

Polisin uyuşturucunun ülkeye getirilmesinde kilit rol oynadığını düşündüğünü Larnaka sakini 29 yaşındaki bir kişiyi aradığını da belirten gazete, tasarrufunda 7 buçuk kilo uyuşturucu madde bulunan 41 yaşındaki şahsın mahkemeye sevk edildiğini ve 8 gün gözaltında kalmasına karar verildiğini ifade etti.
29 yaşındaki şahıs aleyhinde ise tutuklama emri bulunduğunu yazan gazete, Rum polisinin geçtiğimiz Çarşamba akşamı geç saatlerde Larnaka-Dikelya yolunda, içerisinde 41 yaşındaki şahsın da bulunduğu bir taksiyi izlemeye aldığını ve taksinin bagajında 7 buçuk kilo marihuana ele geçirildiğini izah etti.

Taksicinin olayla bir ilgisinin bulunmadığının tespit edildiğini ve serbest bırakıldığını yazan gazete, 41 yaşındaki şahıs aleyhinde, 6 Temmuz tarihinde Yunanistan’dan Larnaka postanesine giden 15 kilo marihuanayla alakalı yeni bir tanıklık bulunduğunu da ifade etti.
41 yaşındaki şahsın telefon numarasının, postaneye giden ve içerisinde uyuşturucu bulunan paketlerin üzerinde yazdığını kaydeden gazete, polis tarafından sorgulanan şahsın 7 buçuk kilo uyuşturucunun kendisinin olduğunu itiraf ettiğini, 15 kilo uyuşturucu konusunda ise bazı iddialarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, Rum polisinin uyuşturucuyu gönderenlerin ve tutuklanan şahsın işbirlikçilerinin tespit edilmesi için Yunan Polisinin yardımını istediğini ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Rum Narkotik PolisiLarnakaUyuşturucu Operasyonu
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