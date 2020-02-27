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Larnaka'dan kalkan uçak, Baf'a mecburi iniş yaptı

Larnaka-Basel uçuşunu gerçekleştirmek üzere Larnaka Havaalanı'ndan kalkan uçak, Baf'a mecburi iniş yaptı.

27 Şubat 2020 Perşembe 13:19
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Larnaka'dan kalkan uçak, Baf'a mecburi iniş yaptı

İsviçre'nin Basel kentine bu akşam oynanacak Basel-Apoel UEFA Avrupa Ligi rövanş maçını seyretmek üzere maça giden 100 kadar Apoel taraftarını taşıyan uçak, Larnaka Havaalanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sonra kabin basının düşmesi sonucu Baf Havaalanı'na mecburi iniş yaptı.

Rum basının haberlerine göre, uçağın kalkışından kısa bir süre sonra yaşanan problem üzerine pilotun güvenlik protokolünü çalıştırdığı ve uçağı Baf'a indirdiğini bildirildi.

Uçağın hala daha Baf hava alanında bekletildiği ve sorunun henüz giderilemediği de gelen bilgiler arasında.

Anahtar Kelimeler:
UçakHavada PanikGüney KıbrısBAFLarnaka
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YANNİ 2020-02-27 13:25:37

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