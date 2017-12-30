Larnaka Havaalanı’nda yakalandı

Rusya’da hakkında tutuklama emri olan İsrail vatandaşının Larnaka Havaalanı’nda yakalandığı haber verildi.
Haravgi gazetesi 67 yaşındaki Moshe Harel’in 28 Aralık günü Larnaka Havaalanı’ndan adaya geldiğinde adının arananlar listesine bulunduğunun fark edildiğini yazdı.
Rusya makamlarının Harel hakkında 2006 yılında başkasına zarar verme ve insan ticari suçlarından hakkında tutuklama emri çıkardığını kaydeden gazete, tutuklanıp mahkemeye çıkarılan Harel’in Rusya’ya iade edilene kadar tutuklu kalacağını belirtti.
Alithia gazetesi ise Harel’in Türk kökenli İsrail vatandaşı olduğunu yazdı.