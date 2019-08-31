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Larnaka Havalimanı'ndaki taksiciler, kaçak taksicilerden şikâyetçi

31 Ağustos 2019 Cumartesi 15:49
Larnaka Havalimanı'ndaki taksiciler, kaçak taksicilerden şikâyetçi

Larnaka havalimanındaki taksicilerin, Kıbrıslı Türk taksicilerle yaşadıkları sorunların haricinde, havalimanında türeyen kaçak taksicilerden de şikâyetçi oldukları ve Rum polisi ile ilgili diğer makamların duruma müdahale etmesini istedikleri ifade edildi.
Larnaka havalimanındaki taksicilerin, havalimanında büyük boyutlar kazanan ve işlerini ellerinden alan kaçak taksicilik olayından şikâyetçi olduklarını yazan Fileleftheros gazetesi, emekli İngilizler, Asya ülkelerinden gençlerin ve bazı başka kişilerin, Larnaka havalimanına gelen veya buradan seyahat edecek kişiler için ücret karşılığında havalimanına seferler yapmayı kendilerine iş edindiklerini belirtti.
Kaçak taksilerin çift kabin, bazen de lüks araçlarla bu işi yaptıklarını yazan gazete, taksicilerin söylediklerine de dayanarak, bu tarz araçlara binen yolcuların, bu araçların taksi olarak kayıt altında olmamasından ötürü, bir kaza durumunda sigorta garantisi kapsamında olmamalarının da problem teşkil ettiğini belirttiklerini iletti.
Gazete taksicilerin, vergi kaçakçılığı ve gelir kaybının ötesinde, bu durumun haksız rekabete yol açtığını ifade ettiklerini de ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Larnaka Havalimanı
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