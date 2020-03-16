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Larnaka ve Baf Havalimanı’nda kriz: Öğrenciler ülkeye alınmıyor

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar doğrultusunda, sağlık sertifikası olmayan hiç kimse ülkeye alınmıyor.

16 Mart 2020 Pazartesi 20:27
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Larnaka ve Baf Havalimanı’nda kriz: Öğrenciler ülkeye alınmıyor

Güney Kıbrıs Bakanlar Kurulu’nun dün aldığı karar doğrultusunda, sağlık sertifikası olmayan hiç kimse ülkeye alınmıyor.

Manchester’dan Baf Havalimanı’na seyahat eden çoğunluğu öğrenci olan uçak, ülkeye alınmadı. Havalimanında gerginlik hakim.

Yaklaşık 30 öğrencinin bulunduğu uçak ülkeye alınmayınca, uçak geri döndü. Aileler Havalimanı’nda tartışma çıkardı.

Öte yandan, Larnaka Havalimanı’nda da aynı sorunun yaşandığı belirtiliyor. Rerter’in haberine göre, Londra’dan gelen bir uçakta, sağlık sertifikası bulunmayan öğrenciler adaya sokulmadı. Aileler olaya tepkili.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısLarnakaBAF
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