Aldığı bir ihbarı değerlendirerek, şahsın aracını durduran ve vere arama yapan polis, iki ayrı paket içerisinde sarılı halde uyuşturucu buldu ve şahsı gözaltına aldı.
Rum kaynaklarına göre, söz konusu şahıs, bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.
LARNAKA’DA 1 KİLO HİNTKENEVİRİ
Larnaka’da 34 yaşındaki bir şahıs dün tasarrufunda bulunan bir kilo hintkeneviri ile Rum Narkotik Polisi (İKAN) ekiplerince yakalandı.
14 Mart 2021 Pazar 15:01
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Aldığı bir ihbarı değerlendirerek, şahsın aracını durduran ve vere arama yapan polis, iki ayrı paket içerisinde sarılı halde uyuşturucu buldu ve şahsı gözaltına aldı.