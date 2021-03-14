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LARNAKA’DA 1 KİLO HİNTKENEVİRİ

Larnaka’da 34 yaşındaki bir şahıs dün tasarrufunda bulunan bir kilo hintkeneviri ile Rum Narkotik Polisi (İKAN) ekiplerince yakalandı.

14 Mart 2021 Pazar 15:01
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LARNAKA’DA 1 KİLO HİNTKENEVİRİ

Aldığı bir ihbarı değerlendirerek, şahsın aracını durduran ve vere arama yapan polis, iki ayrı paket içerisinde sarılı halde uyuşturucu buldu ve şahsı gözaltına aldı.
Rum kaynaklarına göre, söz konusu şahıs, bugün Larnaka Kaza Mahkemesi’ne çıkarılacak.

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