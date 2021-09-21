Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 erkek 2 kadın şahısla birlikte ev bastı
4 erkek 2 kadın şahısla...
Sanayide hırsızlık iddiası
Sanayide hırsızlık iddiası
3 gün daha poliste tutukluluk
3 gün daha poliste tutukluluk
Turistler hırsız çıktı!
Turistler hırsız çıktı!
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı
Aracın önünü kesip hırsızlık yaptı

Larnaka’daki Türk mahallesinin durumu “utanç verici”

Larnaka’daki Türk mahallesinin (yıkılmaya yüz tutmuş yeşil apartmanın güneyinden eski Türk sinemasına kadar olan bölge) durumunun “utanç verici” olduğu; bölgedeki evlerin bakımsızlıktan döküldüğü ve yolların bile toprak yol olduğu bildirildi.

21 Eylül 2021 Salı 12:36
176 Okunma
Larnaka’daki Türk mahallesinin durumu “utanç verici”

Fileleftheros gazetesi, Piyale Paşa, “Ay.Lazaros” ve Makenzi gibi restore edilmiş bölgelere yakın olan bu bölgede ciddi sorunlar bulunduğunu ve belediyenin tek başına bu problemlerle baş edemediğini yazdı.

Gazeteye göre bölgede ikamet eden Rumlar, harap haldeki bu evlerin, çok düşük fiyatlarla yabancı uyruklulara kiralandığını belirtirken, bölgede daha iyi durumda evi olup, evlerini geri isteyen Kıbrıslı Türk sayısının giderek arttığını ve bu sebepten ötürü, kaldıkları evlerin bakımı için para harcamaktan çekindiklerini söyledi.

Bölgede iki kahvehane-dernek bulunduğunu ve az sayıdaki müdavimlerinin de yaşlı kişiler olduğunu kaydeden gazete, zaman geçtikçe bu kişilerin de giderek azaldığını ve bölgedeki genç nüfusun yabancı uyruklu olduğunu yazdı.

Haberde, Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras’ın, bölgede birtakım çalışmalar yapıldığını; ancak bunların yeterli olmadığını ve Rum Dışişleri Bakanlığı ile Kıbrıs Türk Malları Vasiliği ile işbirliği yapılması gerektiğini söylediği kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
LarnakaTürk Mahallesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 94 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 94 yeni vaka
Park kavgasında 63 yaşındaki şahıs ağır yaralandı
Park kavgasında 63 yaşındaki şahıs ağır yaralandı
Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 140 yeni vaka
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim