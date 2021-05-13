Larnaka’ya 64 Suriyeli Düzensiz Göçmen Ulaştı



Teknede bulunan 64 kişiden 21’inin çocuk, 10’unun kadın, 33’ünün de erkek olduğunu yazan Fileleftheros, göçmenlerin Koçinotrimithiya’daki Purnara geçici göçmen kabul merkezine gönderildiklerini belirtti.

Göçmenlerin tümünün Suriye uyruklu olduğunu kaydeden gazete, teknede bulunan 43 yaşındaki Lübnan uyruklu bir şahsın ise, polise sahte kimlik beyan ettiğinin ortaya çıkmasının akabinde tutuklandığını ekledi.

