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Larnaka’ya 64 Suriyeli Düzensiz Göçmen Ulaştı

Geçtiğimiz salı günü akşamüzeri, İçerisinde Suriyeli 64 düzensiz göçmenin bulunduğu ahşap bir teknenin, Larnaka deniz bölgesine ulaştığı haber verildi.

13 Mayıs 2021 Perşembe 14:54
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Larnaka’ya 64 Suriyeli Düzensiz Göçmen Ulaştı


Teknede bulunan 64 kişiden 21’inin çocuk, 10’unun kadın, 33’ünün de erkek olduğunu yazan Fileleftheros, göçmenlerin Koçinotrimithiya’daki Purnara geçici göçmen kabul merkezine gönderildiklerini belirtti.
Göçmenlerin tümünün Suriye uyruklu olduğunu kaydeden gazete, teknede bulunan 43 yaşındaki Lübnan uyruklu bir şahsın ise, polise sahte kimlik beyan ettiğinin ortaya çıkmasının akabinde tutuklandığını ekledi.
 

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