Lefkoşa Rum Kesimindeki Hırsız Yakalandı

Politis’in haberine göre, Latsi’de ikamet eden Rum, en son bir yaşlı çiftin evinden hırsızlık yaptıktan sonra yakalandı. Polis, yaşlı çiftin evinden çaldığı 5 bin Euro’luk ziynet eşyası ile 80 Euro nakit parayı hırsızın evinde buldu.

Mağaza ve büfe sahiplerinin korkulu rüyası haline gelen Rum, polisin yakın takibe alması sonucunda yakalandı ve 14 mağazadan hırsızlık yaptığını itiraf etti. Dün mahkemeye çıkarıldı ve hakkında 8 gün tutukluluk emri alındı.

Hırsız, bazılarına 2’nci hatta 3’üncü kez girdiği mağaza ve büfelerden toplam 2 bin 630 Euro nakit para, 210 Euro değerinde iki çanta, 550 Euro değerinde iki dizüstü bilgisayar, 500 Euro değerinde iki markalı kalem, 700 Euro değerinde saat, bin 100 Euro değerinde biri 42 diğeri 55 inçlik televizyon ve bir megafon, 400 Euro değerinde alkollü içki, 500 Euro değerinde 4 ceket çaldı.

Alithia ise önceki gün 36 yaşında hamile bir kadının maskeli iki kişi tarafından yol ortasında soyulduğunu bildirdi.

Habere göre, çalıştığı büfeyi kapattıktan sonra arabasına girdiği anda maskeli kişilerin saldırısına uğrayan kadın, soyguncuların, arabasının lastiklerini bıçakla deldiğini ve çantasını zorla aldıklarını, kendisinin bebeğini korumaya çalıştığı için direnemediğini, çığlıklarına rağmen kimsenin kendisine yardım etmediğini anlattı.