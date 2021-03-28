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LEFKOŞA’NIN GÜNEYİNDE BÜYÜK BİR BARIŞÇIL PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Lefkoşa’nın güneyinde dün “Os Dame- Buraya Kadar” başlığı altında büyük bir barışçıl protesto yürüyüşü düzenlendiği haber verildi.

28 Mart 2021 Pazar 12:47
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LEFKOŞA’NIN GÜNEYİNDE BÜYÜK BİR BARIŞÇIL PROTESTO YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Yürüyüşe katılanların üzerlerinde sağlık, pandemi, polis şiddeti  konulu pankartlar taşıdıklarını ve sloganlar attıklarını bildiren Rum haber kaynakları, yürüyüşün İçişleri Bakanlığı’ndan Rum Başkanlık Sarayı’na doğru gerçekleştirildiğini kaydetti.

Katılımcıların polis baskısı, hükümet yolsuzluğu, bölücü ve ırkçı politikalar aynı zamanda pandeminin başarısız bir şekilde yönetilmesine karşı sokaklara döküldüklerini belirttikleri, aynı zamanda mültecilerin geçişlerinin kısıtlanması için Astromerit bölgesindeki sınır hattına dikenli tel döşenmesine atıfta bulundukları da kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
Lefkoşanın GüneyiProtestoBarışçıl
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