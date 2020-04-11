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Limasol'da bu sabaha karşı bir ATM daha patlatıldı

Güney Kıbrıs'ta Polis, bu sabahın erken saatlerinde Limasol'daki Ayios Athanasios'ta patlayıcı bir cihazla ATM'nin yok edildiğini açıkladı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 11:16
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Limasol'da bu sabaha karşı bir ATM daha patlatıldı

Rum Polisi, bu sabahın erken saatlerinde Limasol’daki Ayios Athanasios’ta patlayıcı bir cihazla başka bir ATM’nin daha yok edildiğini söyledi.

Patlamanın, sabah saat 03.40 civarında meydana geldiğini ve ATM’yi tahrip ederek, bankadaki bir pencereye zarar verildiğini açıkladı. Bilinmeyen miktarda para çalındı.

Bu aynı yöntemin Limasol bölgesinde üçüncü kez kullanıldığı belirtildi.

Yine Ocak ayında Limasol bölgesinde iki ATM daha patlatılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsATM
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vatandaş 2020-04-11 11:55:09

sıra bizde bıçak kemikte demedi deme sayın kudret

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Saş 2020-04-11 11:45:41

Bu işin içinde kesin poliste var

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Limasol 2020-04-11 12:09:52

Dünyayı hastalık dört bir yanıyla sarmış kansızlar hala hırsızlıktan para hırsından vazgeçmemişler bardon bire onursuzlar gerçi Hırsızların hepsi rumcukta virgül puştcuklarda

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