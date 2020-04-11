Limasol'da bu sabaha karşı bir ATM daha patlatıldı

Rum Polisi, bu sabahın erken saatlerinde Limasol’daki Ayios Athanasios’ta patlayıcı bir cihazla başka bir ATM’nin daha yok edildiğini söyledi.
Patlamanın, sabah saat 03.40 civarında meydana geldiğini ve ATM’yi tahrip ederek, bankadaki bir pencereye zarar verildiğini açıkladı. Bilinmeyen miktarda para çalındı.
Bu aynı yöntemin Limasol bölgesinde üçüncü kez kullanıldığı belirtildi.
Yine Ocak ayında Limasol bölgesinde iki ATM daha patlatılmıştı.
sıra bizde bıçak kemikte demedi deme sayın kudret
Bu işin içinde kesin poliste var
Dünyayı hastalık dört bir yanıyla sarmış kansızlar hala hırsızlıktan para hırsından vazgeçmemişler bardon bire onursuzlar gerçi Hırsızların hepsi rumcukta virgül puştcuklarda