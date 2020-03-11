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Limasol Devlet Hastanesi’nin tıbbi atıkları arasında iki bebek cesedi bulundu

Limasol Devlet Hastanesi’nin tıbbi atıkları arasında dün, iki bebek cesedi bulunduğu bildirildi.

11 Mart 2020 Çarşamba 13:14
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Limasol Devlet Hastanesi’nin tıbbi atıkları arasında iki bebek cesedi bulundu

Alithia gazetesi, bebek cesetlerini tıbbi atıkları toplayan şirketin elemanlarının bulduğunu ve bebeklerden birinin üzerinde kıyafetleri de olduğunu yazdı.

Gazete, olayın ortaya çıkmasıyla birlikte polisin bölgeye intikal ettiğini ve ilk belirlemelere göre bebeklerin ölü doğup, 6 aydan fazla bir süredir morgda olduklarını kaydetti.

Haberde, bebeklerin ebeveynlerinin, bebeklerinin cesetlerini teslim almak istemediklerine dair kağıt imzaladıkları belirtildi.

Gazete, polisin, bebeklerin hangi şartlarda tıbbi atık bölümüne konulduğunu araştırdığını ve şu an için cezai müeyyidenin söz konusu olmadığını yazdı.

Anahtar Kelimeler:
LimasolLimasol Devlet HastanesiBebek CesediGüney Kıbrıs
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Yorumcu 2020-03-11 13:45:22

Insanlarin oluye de saygisi yok. Insani cope atmak nedir, birisi 2 garis yer kazip gomememis mi, lanet olsun insan musvettelerine!

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