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Limasol Hastanesinde Kaos

Güney Kıbrıs’ta Limasol Hastanesi’nde asansörlerin bozuk olması sebebiyle son günlerde hâkim olan durum “trajik” olarak nitelendiriliyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:27
Limasol Hastanesinde Kaos

Politis gazetesi, Limasol Hastanesi’nde bulunan beş asansörden ikisinin 17 gündür bozuk olduğunu, bu yüzden hastane çalışanlarının ve ziyaretçilerin, sedye ile taşınan ölülerin, atıkların, çöplerin ve diğer hastane malzemelerinin taşındığı asansörleri kullanmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Vatandaşlardan ve personelden yoğun şikayetler aldıklarını belirten gazete, hastane müdürü Emelia Vuno’nun ise konuya ilişkin açıklamasında, dün sabahtan itibaren asansörlerin birinin daha tamir edildiğini söylediğini aktardı.

Dört asansörün hizmette olduğunu vurgulayan Vuno, diğer asansörün de onarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısLimasol HastanesiKaosAsansörlerTrajikHaber
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