Limasol Hastanesinde Kaos

Politis gazetesi, Limasol Hastanesi’nde bulunan beş asansörden ikisinin 17 gündür bozuk olduğunu, bu yüzden hastane çalışanlarının ve ziyaretçilerin, sedye ile taşınan ölülerin, atıkların, çöplerin ve diğer hastane malzemelerinin taşındığı asansörleri kullanmak zorunda kaldıklarını yazdı.

Vatandaşlardan ve personelden yoğun şikayetler aldıklarını belirten gazete, hastane müdürü Emelia Vuno’nun ise konuya ilişkin açıklamasında, dün sabahtan itibaren asansörlerin birinin daha tamir edildiğini söylediğini aktardı.

Dört asansörün hizmette olduğunu vurgulayan Vuno, diğer asansörün de onarılması yönündeki çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.