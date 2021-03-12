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LİMASOL’DA İLKOKULLAR VE ÜLKE GENELİNDE ORTAOKULLAR AY SONUNA KAPALI

Güney Kıbrıs’ta Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınının önlenmesine yönelik tedbirlerde bazı açılımlara giderken bazı okulların ay sonuna kadar kapalı kalmasına karar verdi. 

12 Mart 2021 Cuma 13:36
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LİMASOL’DA İLKOKULLAR VE ÜLKE GENELİNDE ORTAOKULLAR AY SONUNA KAPALI

Pazartesiden itibaren açık alanlara ve parklara en çok 6 kişiye kadar gruplar, maskeli olmak koşuluyla gidebilecek. Salıdan itibaren restoranlar dış mekanlarında müşteri kabul edecek ve gece sokağa çıkma yasağının başlama saati ise 21.00’den 23.00’e çekiliyor.

Limasol bölgesindeki artan vaka sayıları nedeniyle bölgedeki ilkokulların 31 Mart’a kadar kapalı kalmasına karar verildi.

Rum Sağlık Bakanlığı ayrıca Güney Kıbrıs genelindeki ortaokulların 31 Mart’a kadar kapalı kalması ve uzaktan eğitime devam edilmesi kararını da üretti.

Halkın, 15 Mart Pazartesi’den itibaren, 6 kişiye kadar olmak ve maske takma kaydıyla meydanlara ve parklara gidebileceği belirtilirken “Kathara Deftera” (Temiz Pazartesi) yortusu olması nedeniyle sadece 15 Mart’ta piknik alanlarına ve barajlara gitme izni verileceği ifade edildi.

Rum Sağlık Bakanlığı, 16 Mart Salı günü itibarıyla restoranların, daha sonra yayınlanacak sıkı bir protokolle, mesafe ve hijyen kurallarının uygulanması koşuluyla, sadece dış mekanlarının açılabileceğini de açıkladı.

Halen gece saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı ise 16 Mart Salı gününden itibaren saat 23.00’te başlayacak.

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