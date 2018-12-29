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Lübnan-Kıbrıs arasında trajedi

29 Aralık 2018 Cumartesi 14:59
Lübnan-Kıbrıs arasında trajedi

Greko Burnu’nun 15 deniz mili kuzeybatısında denizde bulunarak ABD bayraklı ticari gemi tarafından alındıktan sonra Rum tarafına nakledilerek tedavi altına alan kazazedenin ifadelerinden, Lübnan-Kıbrıs arasındaki denizde 7 Suriyeli’nin kaybolması, büyük ihtimalle de ölümüyle sonuçlanman bir trajedi yaşandığı ortaya çıktı.

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Politis ve diğer gazetelere göre denizden kurtarılan kazazede Rum polisine verdiği ifadede,  32 yaşında ve Suriyeli olduğunu, diğer 7 Suriyeli ile ortak satın aldıkları bir kayıkla 21 Aralık’ta Lübnan kıyılarından Kıbrıs’a gelmek üzere yola çıktıklarını ancak yolculuklarının, hava şartları  nedeniyle 23  Aralık’ta kesintiye uğradığını anlattı. Suriyeli, diğer 7 kişinin kaybolduğunu, kendisinin ise denizden alındığı önceki güne kadar (3 gün) bir can simidine sarılarak hayatta kaldığını söyledi.

Gazete Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (AKKM) açıklamasına dayanarak, Rum polisine ait helikopterin denizde başka kazazede olup olmadığını saptamak üzere Lübnan-Kıbrıs arasında araştırma yaptığını ancak araştırmalardan bir sonuç elde edilemediğini kaydetti.  

Habere göre AKKM, bölgedeki ticari gemilere, dikkatli olmaları ve suda insan saptamaları halinde haber vermeleri mesajını içeren Navtex mesajları iletiyor.

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Anahtar Kelimeler:
LübnanKıbrıs
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