Lübnan-Kıbrıs arasında trajedi

Greko Burnu’nun 15 deniz mili kuzeybatısında denizde bulunarak ABD bayraklı ticari gemi tarafından alındıktan sonra Rum tarafına nakledilerek tedavi altına alan kazazedenin ifadelerinden, Lübnan-Kıbrıs arasındaki denizde 7 Suriyeli’nin kaybolması, büyük ihtimalle de ölümüyle sonuçlanman bir trajedi yaşandığı ortaya çıktı.

Gazete Rum Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (AKKM) açıklamasına dayanarak, Rum polisine ait helikopterin denizde başka kazazede olup olmadığını saptamak üzere Lübnan-Kıbrıs arasında araştırma yaptığını ancak araştırmalardan bir sonuç elde edilemediğini kaydetti.

Habere göre AKKM, bölgedeki ticari gemilere, dikkatli olmaları ve suda insan saptamaları halinde haber vermeleri mesajını içeren Navtex mesajları iletiyor.