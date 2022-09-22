Manchester United futbol takımı Güney Kıbrıs’a geliyor

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Larnaka’ya bağlı “Oroklini” bölgesinde bulunan ve ekim ayı başında açılacak olan “Radisson Beach Resort” otelinin açılışını, dünyanın en büyük futbol takımlarından biri olan Manchester United’ı ağırlayarak yapacağı ifade edildi.