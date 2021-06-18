Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kadına şiddet bitmiyor
Kadına şiddet bitmiyor
Çaldığını itiraf etti
Çaldığını itiraf etti
16 yaşında hırsızlık!
16 yaşında hırsızlık!
Arkadaşının pasaportunu çaldı
Arkadaşının pasaportunu çaldı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı
5 yıldır aranıyordu , tutuklandı

Meclis Komiteleri Konusunda Uzlaşmaya Varıldı

Güney Kıbrıs’ta genel seçimin bitmesi ve Meclis Başkanı seçiminin de yapılmasının ardından, bir süredir tartışma konusu olan Meclis komitelerinin dağılımıyla ilgili dün uzlaşmaya varıldığı bildirildi.

18 Haziran 2021 Cuma 13:20
17 Okunma
Meclis Komiteleri Konusunda Uzlaşmaya Varıldı

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in şiddetle karşı çıktığı ve kilit noktalardan biri olan ELAM’a komite başkanlığı verilmesi meselesinin, DİKO’nun sunduğu alt komite önerisiyle çözüldüğünü ve Meclis Çalışma Komitesi’nin alt komitesi olarak Nüfus Komitesi oluşturulup, bu komitenin ELAM’a verildiğini yazdı.

Gazete, DİSİ’nin Dışişleri, Enerji-Ticaret, Sağlık, Hukuk ve Kurumlar Komitesi olmak üzere beş, AKEL’in İçişleri, Çalışma, Göçmenler, Tarım ve İnsan Hakları Komitesi olmak üzere 5, DİKO’nun Ekonomi, Denetim ve Eğitim Komitesi olmak üzere 3 ve EDEK’in Savunma Komitesi, DİPA’nın Ulaştırma Komitesi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de Çevre Komitesi ile birer komite aldığını kaydetti.

Haberde, Meclis komitelerinin başkanlarının kim olacağı konusunda yalnızca DİSİ ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin karar verdiği ve diğer partilerin, ilerleyen günlerde başkanlarını açıklayacağı belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum tarafı diyaloğa hazır!
Rum tarafı diyaloğa hazır!
Mayıs Ayında Yurt Dışına Seyahat Rakamları
Mayıs Ayında Yurt Dışına Seyahat Rakamları
Ay.Marina’daki Yangında 300 Hektarlık Alan Kül Oldu
Ay.Marina’daki Yangında 300 Hektarlık Alan Kül Oldu
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim