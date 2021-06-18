Meclis Komiteleri Konusunda Uzlaşmaya Varıldı

Fileleftheros gazetesi, AKEL’in şiddetle karşı çıktığı ve kilit noktalardan biri olan ELAM’a komite başkanlığı verilmesi meselesinin, DİKO’nun sunduğu alt komite önerisiyle çözüldüğünü ve Meclis Çalışma Komitesi’nin alt komitesi olarak Nüfus Komitesi oluşturulup, bu komitenin ELAM’a verildiğini yazdı.

Gazete, DİSİ’nin Dışişleri, Enerji-Ticaret, Sağlık, Hukuk ve Kurumlar Komitesi olmak üzere beş, AKEL’in İçişleri, Çalışma, Göçmenler, Tarım ve İnsan Hakları Komitesi olmak üzere 5, DİKO’nun Ekonomi, Denetim ve Eğitim Komitesi olmak üzere 3 ve EDEK’in Savunma Komitesi, DİPA’nın Ulaştırma Komitesi, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin de Çevre Komitesi ile birer komite aldığını kaydetti.

Haberde, Meclis komitelerinin başkanlarının kim olacağı konusunda yalnızca DİSİ ile Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin karar verdiği ve diğer partilerin, ilerleyen günlerde başkanlarını açıklayacağı belirtildi.