Nestoros: “kayıp kazıları sürüyor”

Alithia ve diğer gazeteler, KŞK’nın Kıbrıslı Rum Üyesi Nestoras Nestoros’un KKTC’de yürütülen kayıp kazılarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Trahonas” (Kızılbaş) bölgesinde yapılmakta olan kazılara değindiğini yazdılar.

Habere göre Nestoros açıklamasında, “Trahonas” bölgesinde 2015 yılında gerçekleştirilen ve 35 Kıbrıslı Rum kaybın naaşlarına ulaşılmasıyla sonuçlanan kazıların ardından, aynı bölgede, yine Kıbrıslı Rum kayıplara ait olduğuna inanılan mezarların bulunması için Perşembe gününden beridir kazı gerçekleştirildiğini belirtti.

Nestoros, yürütülen kazıların “askeri bölgede olmadığını ve merkezi cezaevi yakınlarındaki bir yerde yapıldığını” belirterek “askeri bölgede de kazıların başlamasının beklendiğini” vurguladı.

Gazete, bölgede 7 Kıbrıslı Rum’un daha mezarının olduğuna dair bilgilerin bulunduğunu yazdı.

Haberde, Güney Lefkoşa’ya bağlı “Strovolo” bölgesinde de 1963 yılından beridir kayıp olan iki Kıbrıslı Türk’ün naaşlarına ulaşılması için kazıların sürdüğü de bildirildi.

Gazete, bu bölgede gerçekleştirilen kazılarda, 1963 yılında İngilizler tarafından çekilen ve o dönemde hangi kuyuların açık olduğunu gösteren hava fotoğraflarından da faydalanıldığını belirtirken KŞK’nın ayrıca KKTC’de dört ayrı noktada kazılar yürüttüğünü vurguladı.