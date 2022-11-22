Nikos Anastasiadis, Almanya’ya gidiyor

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Almanya’ya gidecek.

Anastasiadis’in 23-24 Kasım tarihlerinde Almanya’da gerçekleştireceği iki günlük çalışma ziyareti çerçevesinde Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Başbakan Olaf Scholz ve eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’le görüşmelerde bulunacağını yazan Alithia gazetesi, Anastasiadis’in yarın sabah saat 11.00’de Berlin’deki Başkanlık Sarayı'na gideceğini ve Almanya Cumhurbaşkanı tarafından burada karşılanacağını belirtti.

Anastasiadis’in Almanya Başkanlık Sarayı ziyaretçi defterini imzalayacağını, ardından da Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’le baş başa görüşeceğini kaydeden gazete, görüşmenin ardından iki başkanın iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelere başkanlık edeceğini bildirdi.

Anastasiadis’in yarın akşamüzeri 18.00’de ise Başbakanlığa gideceğini ve burada Almanya Şansölyesi Scholz tarafından karşılanacağını kaydeden gazete, ilk önce Anastasiadis ile Scholz’un baş başa görüşeceğini, ardından da iki ülke heyetleri arasındaki görüşmelerin yapılacağını belirtti.

Görüşmenin gündeminde Kıbrıs sorunu yanı sıra ikili meseleler, Avrupa konuları, ekonomi ve aynı zamanda enerji meselelerinin bulunduğunu yazan gazete, Anastasiadis ile Scholz’un 19.15’te basına açıklamalarda bulunacağını kaydetti.

Anastasiadis’in 24 Kasım sabahı 10.30’da Yahudi Müzesi'ni ziyaret edeceğini ve “Die Welt” gazetesine demeç vereceğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Berlin ziyareti çerçevesinde eski Almanya Başbakanı Angela Merkel’le, Merkel’in ofisinde özel bir görüşme yapacağını da haber verdi.

Anastasiadis’e Almanya ziyareti çerçevesinde Hükümet Sözcüsü Marios Pelekanos, Başkanlık Müsteşarı Petros Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın Almanya Büyükelçisi Maria Papakiriaku, Başkanlık Ofisi Müdürü Pandelis Pandelidis yanı sıra diğer yetkililerin eşlik edeceğini yazan gazete, Anastasiadis’in 24 Kasım akşamı Güney Kıbrıs’a dönmesinin beklendiğini ekledi.

Fileleftheros ise “Alman Müdahalesi İstiyor” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Türkiye’nin tavrını değiştirmesi için, Berlin’in destek isteyeceğini yazdı.

Anastasiadis’in Scholz’la görüşmesinde, Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki tutumunu değiştirmesi için ikna edilmesi amacıyla Almanya’dan da “yardım eli” isteyeceğini belirten gazete, Anastasiadis’in benzer bir talebi son görüşmelerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da ilettiğini anımsattı.

Gazete, Anastasiadis’in amacının, Türkiye’nin Güney Kıbrıs karşısındaki saldırgan tutumuna son vermesi ve müzakerelerin yeniden başlaması için ortam yaratılmasına katkıda bulunması amacıyla, AB’nin en güçlü devletlerinin Türkiye gidişatına yönelmesi olduğunu ekledi.