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Nüfusun Yüzde 65’inin Birinci Doz Aşı Alması Hedefine Yaklaşıldı

Güney Kıbrıs’ın, yeni tip koronavirüsle mücadelede belirlediği, 2021’in ilk yarısında nüfusun yüzde 65’inin birinci doz aşı yapılması hedefine yaklaştığı bildirildi.

19 Haziran 2021 Cumartesi 10:53
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Nüfusun Yüzde 65’inin Birinci Doz Aşı Alması Hedefine Yaklaşıldı

Alithia’ya göre, ilk hedef olarak yılın ilk yarısında nüfusun yüzde 65’ine birinci doz aşının yapılması çerçevesinde 17 Hazirana kadar nüfusun yüzde 61,8’ine aşının ilk dozu yapıldı, yüzde 42,9’una da ikinci doz aşı yapıldı. Bu sabah itibarıyla da 18 yaş ve üzeri kişilerin aşılanmasına başlandı.

Gazete, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki kara kapılarından aşısı yapılmış kişilerin geçişleriyle ilgili çalışmaların son aşamasına geldiği, Rum tarafının sinovac aşısına onay verdiği ve şu anda aşılanmış kişilerin geçiş kurallarıyla ilgili çalışmalar yapıldığına dair Kıbrıs Türk basınında yer alan haberi de aktardı.  

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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