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Nüfusun yüzde 80’i en az 1 doz aşı oldu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde 13 Eylül tarihine kadar yetişkin nüfusun yüzde 80’nin en azından tek doz Kovid-19 aşısı olduğu belirtildi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 15:33
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Nüfusun yüzde 80’i en az 1 doz aşı oldu

Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayanarak, tamamıyla aşı olan 18 yaş ve üzeri nüfusun oranının yüzde 76’ya yaklaştığını, 2-3 hafta içerisinde de aşı sürecini tamamlayacakların yüzde 80’e yaklaşmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre, en fazla aşı yapılan bölge Baf’ta nüfusun yüzde 90.9’u birinci doz aşısını yaptırdı. En fazla aşı yapma sıralamasında ikinci sırada bulunan “Mağusa bölgesi”nde oran yüzde 89.5, üçüncü sıradaki Lefkoşa’da ise yüzde 79.2.

Öte yandan geçen hafta orta eğitimde 15 vakanın görüldüğünü belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Rum YönetimiKoronavirüsAşı
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