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O olayda Güney Kıbrıs'ın da adı geçiyor

Çinli Bilgisayar korsanlarının AB’ye siber saldırısında Güney Kıbrıs’ın da adı geçiyor

20 Aralık 2018 Perşembe 17:49
O olayda Güney Kıbrıs'ın da adı geçiyor

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Çinli bilgisayar korsanlarının (hacker) üç yıldır Kıbrıslı Rum diplomatların hesaplarını ihlal ederek, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının üçüncü devletlerle olan temaslarıyla ilgili iletişim ve yazışma sistemine erişim sağlamayı başardıkları ifade edildi.

Bahse konu haberin “The New York Times” gazetesine dün konu olduğunu yazan Politis gazetesi, haberinin devamında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in açıklamasına yer verdi.

Açıklamasında, meselenin Rum Yönetimi’nin bilgisinde olduğunu ve konunun Güney Kıbrıs’taki yetkili birim ve AB’deki ortaklarıyla olan işbirliği içerisinde araştırılmakta olduğunu dile getiren Hristodulidis, tam anlamıyla erişilemez olan elektronik bir sistem bulunmadığını vurguladı.

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Hristodulidis, bu yüzden Dışişleri Bakanlığı’ndaki sistemde sürekli güncellemeler yapıldığını ve başka önleyici faaliyetlerde bulunulduğunu sözlerine ekledi.

Fileleftheros gazetesi ise haberinde, “The New York Times” gazetesine dün konu olan haberin ardından, Güney Kıbrıs’taki “Dijital Güvenlik Makamı”nın olağanüstü toplanacağını yazdı.

Bunun internet sistemlerinin korunması ve Rum Yönetimi’nin kritik altyapı kurumlarının bilgilerinin korunmasından sorumlu olduğunu yazan gazete, devletin yetkili birimlerinin de internet sistemleriyle diplomatik misyonların gizli bilgilerin korunması için kullandıkları bilgileri kontrol edeceklerini ekledi.

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Çinli Bilgisayar KorsanlarıABSiber SaldırıGüney KıbrısHaber
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