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Öznur Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiliyor

Güney Kıbrıs Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Pile’de ikamet etmekte olan Öznur Erdinç isimli Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisinin öğrenci bursu için yaptığı başvurunu üç yıldır beklemede tuttuğu haber verildi.

22 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
Öznur Erdinç’in burs başvurusu 3 yıldır bekletiliyor

Güney Kıbrıs  Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın, Pile’de ikamet etmekte olan Öznur Erdinçisimli Kıbrıslı Türk üniversite öğrencisinin öğrenci bursu için yaptığı başvurunu üç yıldır beklemede tuttuğu haber verildi.

Haravgi’nin haberine göre Öznur Erdinç (22) 2016-2017 dönemi için yaptığı burs başvurusuna henüz bir cevap vermeyen bakanlığı, avukatları aracılığıyla sorguladığında ise “Pile’de ikamet eden Kıbrıslı Türk üniversite öğrencileri için, Kıbrıs Cumhuriyeti denetimindeki bölgede daimi ikamet etme kriteri açısından Başsavcılıktan görüş bekliyoruz, bu görüş olmadan cevap verilemez” cevabını veriyor.

Erdinç’in, Pile’nin güneyinde daimi ikamet ettiğini, bu nedenle aranan kritere haiz olduğunu belirten avukatları, Kıbrıs Cumhuriyeti Yüksek Mahkemesi’nin içtihadı temelinde, öğrenci bursu alma hakkı olmayan Kıbrıslı Türklerin, daimi ikametleri KKTC’de olanlar olduğuna, bunu, 22 Mart 2019 tarihli cevap  mektubunda Eğitim Bakanlığı’nın ilgili biriminin de kabul ettiğine dikkat çekiyorlar.

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Son Güncelleme: 22.06.2019 15:15
Anahtar Kelimeler:
Öznur Erdinç
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