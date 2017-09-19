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Papadopulos: "Tek sayfalık gayrı resmi bir belgeydi"

Rum Sözcü Vekili Papadopulos, “Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın, Genel Sekreter’in 6 Temmuz akşamı Crans Montana’daki yemekte sunduğunu söylediği belgenin niteliği konusunda” açıklama yaptı...

19 Eylül 2017 Salı 16:12
Papadopulos: "Tek sayfalık gayrı resmi bir belgeydi"

Rum Sözcü  Vekili Viktoras Papadopulos, “Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın, Genel Sekreter’in 6 Temmuz akşamı Crans Montana’da gerçekleşen yemekte sunduğunu söylediği belgenin niteliği konusunda” açıklamada bulundu.

Rum radyosuna göre Papadopulos, Nikos  Kocias’ın sözünü ettiği belgeyi; “Sayın Guterres’in de gayrı resmi diye nitelediği, çözümün uygulanmasının izlenmesiyle ilgili tek sayfalık bir belgeydi” ifadesiyle açıkladı.

Viktoras Papadopulos, bugün RİK Televizyonu’na yaptığı açıklamada, “ilgili belgenin yemekte derinlemesine görüşülmediğini” söyledi. Papadopulos, yemekte; “garantiler, müdahale hakkı ve askerin çekilmesi konuları tavan yaptığından gayrı resmi belgelerin görüşülmesi olanağı olmadığını” savundu.

Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastaiadis’in 10 Temmuz’da Ulusal Konsey’e (Crans Montana’daki) yemeğin, Guterres’in gayrı resmi belgesiyle ilgili yönü hakkında bilgi verdiğini, bunun yeni olmadığını söyledi. 

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Son Güncelleme: 19.09.2017 16:19
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