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PİLİDU: “ENERJİ PLANLAMALARIMIZDA DAHA FAZLA ERTELEME GÖRÜŞÜLMÜYOR”

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgede” hidrokarbon arama-çıkarma ruhsatı verdiği şirketlerin, çalışmalarını daha fazla ertelemesi yönünde herhangi bir görüşme olmadığını söyledi.

02 Eylül 2020 Çarşamba 11:31
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PİLİDU: “ENERJİ PLANLAMALARIMIZDA DAHA FAZLA ERTELEME GÖRÜŞÜLMÜYOR”

Rum Ticaret Sanayi ve Enerji Bakanı Nataşa Pilidu, Rum Yönetimi’nin tek yanlı ilan ettiği “Münhasır Ekonomik Bölgede” hidrokarbon arama-çıkarma ruhsatı verdiği şirketlerin, çalışmalarını daha fazla ertelemesi yönünde herhangi bir görüşme olmadığını söyledi.

Alihtia ve diğer gazetelere göre, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile dün görüşen Pilidu, şirketlerin çalışmalarının pandemi sebebiyle ertelenmesiyle ilgili basın bilgilerinin sorulması üzerine “halen, MEB’de faaliyet gösteren şirketlere bir yıl erteleme tanındı, daha fazla ertelemeye dair herhangi bir görüşme yoktur. Enerji planlamalarımız planlandığı gibi devam ediyor” ifadesini kullandı.

Pilidu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in pazartesi günü Chevron ve Noble Energy CEO’ları ile telekonferans yöntemiyle görüştüğünü, görüşmede kendisinin de hazır bulunduğunu hatırlatarak “her şeyin yolunda gittiğini ve durum yönetilebilir olmaya devam ederse, uzlaştığımız program dâhilinde ilerleyeceğimizi teyidini verdiler. Diğer şirketlerle de benzer temaslar yapıldı ve pandeminin, daha fazla gecikmeye gerek kalmayacak şekilde yönetilebilir olmasını umuyoruz” dedi.

“ENERJİ ÖN CEPHE, MİLLİ ÖNCELİK”

Averof Neofitu da Nataşa Pilidu’dan bakanlığının öncelikleri ile ilgili bilgi aldığını söyledi. Rum yönetiminin icraatlarına destek verdiklerini hatırlatan Neofitu, “Jeostratejik konularda da ağırlığı olduğu dikkate alındığında enerji ön cephedir, milli önceliğimizdir” dedi

Fileleftheros haberi “Enerji Planlamalarımız Devam Ediyor… Enerji Bakanı Daha Fazla Ertelemeye Dair Herhangi Bir Görüşme Yok”

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Rum Ticaret Sanayi Ve Enerji BakanıNataşa PiliduGüney Kıbrıs
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