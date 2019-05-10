Polis cinayet kurbanlarına dair iz sürüyor

Rum polisinin Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayetlerin kurbanlarına ilişkin araştırmaları sürerken, “Kırmızı Göl” olarak bilinen maden gölünde dün yapılan aramalar sonucunda bir kadın sütyenine ulaşıldığı Rum basınında yer aldı.
Politis gazetesi, Rum polisinin dün “Kırımız Göl” olarak isimlendirilen maden gölünde gerçekleştirdiği araştırmalarda katil zanlısı Nikos Metaksas’ın kurbanlarına ilişkin herhangi yeni bir bulguya rastlamadığını ancak bir kadın sütyeni ile gölde olmasına anlam verilemeyen bir eşyaya rastladıklarını yazdı.
Öte yandan gazeteler, Rum polisinin kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının inceleneceğini, bunun için üç müfettişin atandığını da belirttiler.