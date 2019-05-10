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Polis cinayet kurbanlarına dair iz sürüyor

Rum polisinin Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayetlerin kurbanlarına ilişkin araştırmaları sürüyor

10 Mayıs 2019 Cuma 12:14
Polis cinayet kurbanlarına dair iz sürüyor
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 Rum polisinin Güney Kıbrıs’ı sarsan seri cinayetlerin kurbanlarına ilişkin araştırmaları sürerken, “Kırmızı Göl” olarak bilinen maden gölünde dün yapılan aramalar sonucunda bir kadın sütyenine ulaşıldığı Rum basınında yer aldı.
Politis gazetesi, Rum polisinin dün “Kırımız Göl” olarak isimlendirilen maden gölünde gerçekleştirdiği araştırmalarda katil zanlısı Nikos Metaksas’ın kurbanlarına ilişkin herhangi yeni bir bulguya rastlamadığını ancak bir kadın sütyeni ile gölde olmasına anlam verilemeyen bir eşyaya rastladıklarını yazdı.

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Gazete, söz konusu sütyenin, naaşı için arama gerçekleştirilen 29 yaşındaki Maricar Valdez Arguiola’ya ait olduğuna dair herhangi bir kanıt olmadığını ancak bulgunun inceleneceğini belirtirken, önceki gün gölde bulunan halıya sarılı sünger ve tahta parçalarının ise neden gölde olduğu ve ne işe yaradığı gibi soruların akılları meşgul ettiğini belirtti.
Öte yandan gazeteler, Rum polisinin kayıp kişilere ilişkin başvuruları araştırmakta ihmali olup olmadığının inceleneceğini, bunun için üç müfettişin atandığını da belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
Cinayet Kurbanları
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