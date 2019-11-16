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Polise silah doğrultan adamın evinden 12 av tüfeği çıktı

16 Kasım 2019 Cumartesi 16:54
Polise silah doğrultan adamın evinden 12 av tüfeği çıktı

Lefkoşa’ya bağlı Akropoli bölgesinde, aleyhinde çıkarılan zorunlu muayene kararının ardından polisin evine gitmesi üzerine “evinin balkonunda siper alan ve polislere av tüfeği” doğrultan şahsın evinden tasarruf izinli toplam 12 adet av tüfeği çıktı.
Adamın daha önce de komşusu ile kocasına silah doğrulttuğunu ve zorunlu muayene kararının da bu sebeple çıkarıldığını anımsatan Politis gazetesi, şahsın son olaydan sonra Athalassa Akıl Hastanesi’ne gönderildiğini yazdı.
Gazete, balkona konuşlanıp polise silah doğrultan 62 yaşındaki adamın evinden 12 av tüfeği yanı sıra bir hava tüfeği, bin fişek ve 30 da bıçak çıktığını kaydetti.
Şahsın 12 av tüfeği ile hava tüfeğini tasarrufunda bulundurma konusunda izninin bulunduğunu da yazan gazete, adamın polis tarafından 12 saatlik pazarlık sonucunda sabah 02.30’da tutuklandığını belirtti.
Fileleftheros ise konuyla ilgili haberinde, Güney Kıbrıs’ta, tasarrufunda silah bulundurma sisteminde boşluklar bulunduğuna işaret etti.

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