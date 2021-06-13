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Polislerden Adalet Bakanına Mektup ve Uyarı

Rum polislerinin, devletin tüm boşluklarını doldurmayacağı yönünde açık bir mektubun Rum Adalet Bakanı’na gönderildiği belirtildi.

13 Haziran 2021 Pazar 15:41
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Polislerden Adalet Bakanına Mektup ve Uyarı

Fileleftheros gazetesine göre Eşitlik Sendikası, Rum Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Emili Yioliti’ye gönderdiği açık mektupta, polislerin devletin tüm boşluklarını doldurmayacağının artık anlaşılması gerektiğini dile getirdi.

Sendika, bu mektubu, çocuklara yönelik ceza adalet sisteminin kurulmasına yönelik uyumlaştırma yasası çerçevesinde polis memurlarının çocukları gözeten kişiler olarak atanması nedeniyle gönderdi.

Sendika, yasanın güvenlik güçlerini zor bir duruma soktuğunu, çünkü yasa koyucunun gözeten kişi olarak polisi değil Adalet Bakanlığı memurlarının olması gerektiğini ortaya koyduğunu belirtti.

Sendika polislerin, ilgili alanda güçlü bir akademik geçmişe sahip olmadığına da dikkati çekerken, bu kararın düzenlenmesi gerektiğini de dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Rum PolisleriRum Adalet Bakanı
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