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RMMO'da yeni silahlanma dönemi

Rum Hükümeti’nin, Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO) silahlanma gereksinimlerini karşılamaya ilişkin planlamaları yerine getirmeye hazırlandığı belirtildi.

03 Haziran 2018 Pazar 16:55
RMMO'da yeni silahlanma dönemi

Kathimerini gazetesi, “RMMO’nun Silahlanmasında Yeni Dönem” başlıklı haberinde, RMMO’nun yeni silahlanma programının hayata geçirilmesinde etkili olan faktörlerden bahsederken, “silahlanmanın, bölgesel ittifakların güçlendirilmesi için aracı teşkil ettiği” şeklindeki batı uygulamasına Güney Kıbrıs’ın  ayak uydurduğunu yazdı. 

Gazete, silahlanma planlamasındaki belirleyici bir başka faktörün ise enerji güvenliği alanında silahlanmanın ortaya çıkardığı yeni gereksinimler olduğuna da dikkati çekti. 

Gazete, mevcut zaman diliminde gözlemlenen silahlanmaya ilişkin zihniyet değişikliğinin, ABD’nin Güney Kıbrıs’a uyguladığı silah ambargosunun kaldırılmasına ilişkin çabaların yeniden canlandırılmasıyla alakasız görülmediğini de yazdı. 

RMMO’nun silahlanmasına ilişkin belirleyici kararların ileriki zamanlarda alınmasının beklendiğini aktaran gazete, silahlanma programının yerine getirilmesi için var olan ekonomik çerçevenin hükümet tarafından incelendiğini (gazete olarak) bilme konumunda olduklarını belirtti. 

Habere göre, 2018 yılı için savunmaya yönelik 352 milyon Euro (GSYİH’in yüzde 1.99’u) bütçe ayrılırken, Savunma Donanım Fonu (silah sistemlerinin çağdaşlaştırılması, bakımı ve temini) ise  61.9 milyon Euro ile sınırlandırıldı. 

Gazete, bu miktarın (61.9 milyon Euro) mevcut gereksinimleri karşılamayacağının düşünülmesi nedeniyle, bunun 100 milyon Euro’ya çıkarılmasının hedeflendiğini yazdı.

Silahlanma gereksinimlerine yönelik olarak hava savunma alanında büyük eksikliklerin tespit edildiğini ifade eden gazete, bir sonraki silahlanma programına, TOR M 1 ve Buk M1-2 ile tamamlanacak olan  yeni uçaksavar sisteminin de dahil olacağına kesin gözle bakıldığını belirtti.   

Gazete,  havacılık konusundaki yönelimin ise şimdilik mevcut araçlara, saldırı helikopterleri  Mi-35’lere olduğunu da yazdı.

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