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RMMO’dan yeni kamuflajlara “kırmızı ışık”

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun (RMMO), 1 Ekim sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlığı yıldönümü için düzenlenecek askeri geçit töreninde giyilecek yeni kamuflajlara “kırmızı ışık” yaktığı belirtildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 11:39
RMMO’dan yeni kamuflajlara “kırmızı ışık”

Fileleftheros, RMMO’nun varılan anlaşma çerçevesinde belirlenen standartların dışında olması nedeniyle reddettiği yeni kamuflajların, 1 Ekim askeri geçit töreninde giyilmeyeceğini yazdı.

Haberde, 2018 için 30 bin yeni kamuflaj temin edilmesi amacıyla düzenlenen yarışmayı, daha önce kamuflajları sağlayan aynı sponsorun kazandığı belirtildi.

Sponsor tarafından bu yıl teslim edilen kamuflajların ise standartlara uymadığının belirlendiğini kaydeden gazete, en azından 500 RMMO üyesinin askeri geçit töreninde yeni kamuflaj giymesi için yoğun çaba harcandığını ancak Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in olaya el attığına dikkat çekti.

Habere göre, Savunma Bakanlığı ve RMMO Komutanlığı, Güney Kıbrıs’ı herhangi bir ekonomik zarara uğratmayacak iç çözüm bulduğunu belirtti.

Savunma Bakanlığı, 30 bin kamuflaj konusunda ise en iyi çözümü arıyor.

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Rum Milli Muhafız OrdusuRMMOYeni KamuflajAskeri GeçitTÖRENHaberGüney Kıbrıs
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