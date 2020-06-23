Rum Bakanlar Kurulu’nun gündemi ‘ülkeye girişler’

Rum Bakanlar Kurulu’nun yarın ‘ülkeye girişler’ gündemiyle toplanacağı bildirildi.
Rum Lider Anastasiadis önderliğinde toplanacak Bakanlar Kurulu’nun, geçiş noktaları ile havaalanlarından ülkeye girişleri konuşacağı öğrenildi.
5 gün üst üste sıfır vaka çıkan Kıbrıs’ın güneyinde, 6’ncı gün 1 vaka ve 7’nci gün 2 vaka çıkmıştı.
Söz konusu vakaların dışardan gelen kişiler arasında olmasının ardından Rum Bakanlar Kurulu’nun bu durumu yarın gözden geçireceği ifade edildi.
KIBRIS POSTASI
Son Güncelleme: 23.06.2020 11:28