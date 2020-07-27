Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Cüzdan hırsızlığı
Cüzdan hırsızlığı
Kadına cinsel organını gösterdi
Kadına cinsel organını gösterdi
Uyuşturucu davasında karar
Uyuşturucu davasında karar
9 yıl hapis cezası
9 yıl hapis cezası
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

Rum Basını: Akaryakıt Terminali İçin Planlama Zaman İstiyor

Güney Kıbrıs Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) Proje Müdürü Andreas Pendaliotis, Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminalinin inşasıyla ilgili dikkatinin şu anda, çalışmanın detaylandırılması ve hükümetten gerekli izinlerin sağlanmasına odaklandığını; ancak bunun zaman alacağını söyledi.

27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:55
840 Okunma
Rum Basını: Akaryakıt Terminali İçin Planlama Zaman İstiyor

Güney Kıbrıs Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) Proje Müdürü Andreas Pendaliotis, Doğal Gaz Altyapıları Şirketi’nin (ETİFA) LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) terminalinin inşasıyla ilgili dikkatinin şu anda, çalışmanın detaylandırılması ve hükümetten gerekli izinlerin sağlanmasına odaklandığını; ancak bunun zaman alacağını söyledi.

Politis gazetesine açıklama yapan Pendaliotis, Çin’deki “Hudong-Zhonghua Shipbuilding” şirketi tarafından “Galea” isimli LNG gemisinin sıvılaştırılmış doğal gazı gaz haline getirecek (FSRU) ve depolayacak tesise dönüştürmek için çalışmalara başlandığını kaydetti.

Habere göre Pendaliotis, bu çalışmanın 2022 yazında tamamlanmasının öngörüldüğünü ve maliyetinin 100 milyon Euro civarında olacağını ifade etti.

Pendaliotis, Rum Enerji Düzenleme Kurulu RAEK’in ise, sıvılaştırılmış doğal gaz için gerekli 4 izinden yalnızca birinin başvurusunu yaptığını ve diğer izinler için de çalışmalar tamamlandıkça başvurularını yapacağını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Devlet Doğal Gaz İşletmesiDoğal Gaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs, İngiltere'yi “B Kategorisine” aldı
Güney Kıbrıs, İngiltere'yi “B Kategorisine” aldı
Rum Basını: Barajlarda Doluluk Oranı
Rum Basını: Barajlarda Doluluk Oranı
Güney'de 6 vaka
Güney'de 6 vaka
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim