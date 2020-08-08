Rum Basını: “Hellim İçin Bastırıyoruz”

Rum Tarım Bakanı Kostas Kadis Hellim dosyasını sonuçlandırmak için AB’deki yetkili komiserler ile ortak toplantı ayarlanmasını beklediklerini açıkladı.

Hellim dosyasının tamamlanmamış (menşei korumalı ürün olarak tescil edilmemiş) olması kaygısıyla AB ile Kanada arasındaki kapsamlı ekonomik ve ticari anlaşmaya Rum Meclisi genel kurulundan onay çıkmamıştı.

Alithia’nın “Hellim İçin Bastırıyoruz” başlıklı haberine göre Kadis, EDEK Başkanı Marinos Sizopulos ile AB-Kanada anlaşması ve Hellim konusunu görüştüklerini belirtti. AB’deki yetkili komiteler ile ortak toplantı ayarlanmasını beklediklerini anlatan Kadis Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de meseleyi Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula fon der Layen’e götürdüğünü hatırlattı.

Kadis “tescil çabaları devam ediyor ve çok yakında Avrupa Komisyonu ile bir anlaşmaya varmayı umuyoruz ki bu anlaşma Kıbrıs’ın ve halkının sadece menfaatine olacak” ifadelerini kullandı.