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Rum Basını ; “’Terbiyeli’ Bir Toplum Tepetaklak…"

Rum polisinin spor, sanat, siyaset ve kilise alanlarında cinsel taciz şikâyetlerini araştırmak için kurduğu özel gruba yapılan başvuruların 13’e ulaştığı bildirildi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 14:31
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Rum Basını ; “’Terbiyeli’ Bir Toplum Tepetaklak…"

Alithia, “’Terbiyeli’ Bir Toplum Tepetaklak… Her Gün Yeni Şahadetler Gün Işığına Çıkıyor” başlıklı haberinde, cinsel taciz şikâyetlerinin günbegün arttığını ve bugün özel gruba yapılan şikâyet sayısının 13’e çıktığını yazdı.

Habere göre  Başsavcı, 4 okçuluk atletinin eski antrenörleri hakkındaki şikâyetleri ile alakalı cinsel içerikli suçlarla ilgili şikâyetlerin derhal mahkemeye sevk edilmesi talimatı verdi. Halen bir yapımcı hakkındaki soruşturma, ifadelerin alınması aşamasında bulunuyor.

Aynı gazete Güney Kıbrıs’taki polis müdürlüklerinde 1 Eylül 2020’de kurulan aile içi şiddet ve cinsiyete dayalı şiddetle ilgili özel birimlerin, 6 aylık işleyiş süresi içerisinde toplam 395 şikâyet aldığını, 142 tutuklama yaptığını ve 4 mahkeme dosyaladığını aktardı.

Haravgi “Aile İçi Şiddet Artıyor Ama Destek Yapıları Eksik” başlıklı manşet haberinde, son koronavirüs kısıtlamalarının başlangıcından beri Limasol’da 400’den fazla aile içi şiddet vakası kaydedildiğini haber verdi ve madde bağımlısı, psikolojisi bozulmuş ve mültecilik biyografisine sahip kişilere profesyonel uzman destek yapıları oluşturulması gerektiğini vurguladı.

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