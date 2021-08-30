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Rum Basını Yazdı: Hellim için son tarih 1 Ekim

Güney Kıbrıs’ta hellimin “Menşe İsmi Korumalı Ürün” olarak üretimine 1 Ekim’de başlanıyor...

30 Ağustos 2021 Pazartesi 11:53
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Rum Basını Yazdı: Hellim için son tarih 1 Ekim

Avrupa Komisyonu’nun hellimin (halloumi/hellim) “Menşe İsmi Korumalı Ürün” (P.O.P) olarak tescil edilmesinin ardından hellimin tescilli olarak 1 Ekim 2021 itibarıyla üretilmeye başlanmasına ilişkin süreç ilerliyor.

Fileleftheros gazetesi, “POP Hellim ile İlgili Geri Sayım-Denetim Yapılmaksızın 1 Ekim’den İtibaren İthalatın Başlaması Formülü Bulundu” başlıklı haberinde, hellimin tescilli ürün olarak üretilmesi konusunda zamanın “bunaltıcı” olduğunu ve tüm müdahil tarafların buna hazır olmak için çaba harcadığını yazdı.

Bu nedende dolayı denetleme biriminin, tüm üretim zincirinde, hayvan besicilerden, süt üreticilerine ve nihai hellimin üretilmesine kadar uygun denetimleri yapması gerektiğini yazan gazete, 3 bin 500 hayvan besicisinin ötesinde, denetim ve tescilli hellimin kullanılmasıyla ilgili sertifikasyon sistemine dahil olmak isteyen 150 sanayicinin, ilgili onayı alması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısHellim
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